Biólogo mexicano recibe premio internacional

El biólogo Jerónimo Domínguez Laso se convirtió en el primer mexicano a nivel mundial en recibir el “Rafael Crespo Conservation Award”, galardón que se entrega anualmente a las personas que se han dedicado a la investigación, defensa de los ecosistemas y la fauna silvestre.

El reconocimiento fue entregado durante el Winter CrocFest 2025, celebrado en el St. Augustine Alligator Farm Zoological Park en Florida. En ediciones pasadas se reconoció a investigadores de Colombia, Estados Unidos, Belice y otros países en el mundo.

Domínguez Laso, presidente de la asociación civil Comaffas y director del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre en Chiapas, fue distinguido por su dedicación al estudio y protección de las tres especies de cocodrilianos de la región: el cocodrilo de río, el cocodrilo de pantano y el caimán de anteojos.

Junto con el galardón, el biólogo recibió una beca que apoyará sus investigaciones sobre las poblaciones de estos reptiles y su conservación en Chiapas. Además de su trabajo científico, Domínguez Laso lleva a cabo actividades de educación ambiental en comunidades locales, promoviendo la coexistencia sostenible con estas especies.

El Rafael Crespo Conservation Award fue creado para perpetuar la memoria del investigador Rafael Crespo, quien combinó la ciencia con una profunda vocación por formar a nuevas generaciones de conservacionistas.

Al aceptar el premio, Domínguez Laso agradeció el apoyo de colegas e instituciones, como el equipo de The Croc Docs y los organizadores del CrocFest.

Este reconocimiento internacional subraya la relevancia del trabajo de conservación que se realiza desde México y evidencia cómo la colaboración global, la investigación y la educación son fundamentales para proteger la biodiversidad.