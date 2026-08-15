Blinda Chiapas el gasto público con 71 comités

La integración de 71 comités del proyecto “Blinda Chiapas”, tendrán la tarea de supervisar el manejo financiero, jurídico y la solventación de la cuenta pública en cada dependencia del gabinete legal y ampliado, explicó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas, Ana Laura Romero Basurto.

En entrevista, la funcionaria explicó que estos grupos estarán conformados por un mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes, preferentemente con perfiles de abogados y contadores, quienes recibirán una capacitación intensiva para cumplir su función.

Señaló que anteriormente solo existía un enlace por dependencia, lo cual resultaba insuficiente ante la carga presupuestal de algunas dependencias.

La funcionaria destacó que el enfoque principal es la prevención, no la sanción, y subrayó la necesidad de transitar hacia una cultura que detecte y evite cualquier conducta irregular antes de que ocurra.

Operación de los comités

Respecto al proceso de operación, detalló que cada comité realizará revisiones periódicas integrales de los rubros financiero y jurídico, se brindará acompañamiento en la solventación de observaciones, lo que permitirá una vigilancia más cercana y oportuna.

Explicó que la capacitación será permanente y gradual con el fin de que los integrantes estén plenamente preparados para identificar riesgos y actuar de manera preventiva antes de que se materialicen posibles irregularidades.

Romero Basurto hizo un llamado a los servidores públicos a seguir trabajando con rectitud y con compromiso de honestidad, asimismo, invitó a la ciudadanía a utilizar la plataforma Jaguar Evalúa para denunciar actos de corrupción o maltrato.

Reveló que entre las denuncias más recurrentes se encuentran casos de maltrato laboral entre superiores y subordinados, por lo que también se están fortaleciendo los comités de ética para promover un trato respetuoso en los espacios de trabajo.