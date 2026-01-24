Blindaje sanitario contra el sarampión en la frontera sur

Todas las instituciones de salud despliegan un blindaje sanitario en la frontera sur, con la finalidad de prevenir el sarampión, aseguró el secretario del ramo en Chiapas, Omar Gómez Cruz.

La unidad médica del IMSS Bienestar en Ciudad Hidalgo, fue habilitada como módulo fijo de vacunación contra esa enfermedad, con el objetivo de “mantener el bloqueo vacunal en los municipios fronterizos con Guatemala”, precisó.

Al recorrer esa institución, hizo un llamado a la población para que en vísperas de la Feria Internacional Suchiate 2026 acudan a vacunarse y de esa manera proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

“En los municipios fronterizos tenemos como meta alcanzar más del 95 por ciento de cobertura vacunando a jornaleros, así como a personal educativo y sanitario, que brindan atención directa”, precisó.

Asimismo, mencionó que se cuenta con filtros sanitarios permanentes en el Centro Multiservicios de la Comar en Tapachula y el Centro de Atención a Repatriados, en los cuales se atienden a todas las personas en contexto de movilidad en la frontera sur del país.

Gómez Cruz puntualizó que en materia de salud, la prevención es fundamental y por ello, se están intensificando las acciones en la franja fronteriza con Guatemala, por donde a diario cruzan cientos de personas de un lado a otro del río Suchiate.

Además, durante la feria de esta localidad ingresan miles de personas del país vecino y el blindaje sanitario permitirá que se eviten brotes de sarampión, siendo fundamental la vacunación.