Blindan festejos patrios en el estado

Un total de 11 mil elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo se desplegarán por todo el territorio chiapaneco, como parte del operativo especial de vigilancia por las Fiestas Patrias que se desarrollarán en las plazas cívicas de los distintos municipios.

Estrategia

Así lo confirmó el titular de la dependencia, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien precisó que la totalidad del estado de fuerza estará en las calles durante los festejos y que se suspenderán vacaciones, días festivos y descansos de fin de semana para el personal.

Explicó que la estrategia fue definida en la mesa de coordinación y contempla anillos de seguridad diferenciados, apoyado de las fuerzas federales con quienes coordinarán diferentes acciones.

Posiciones

Detalló que se establecieron diferentes posiciones, la Guardia Nacional se hará cargo de la seguridad perimetral cercana, mientras que el Ejército Mexicano cubrirá el perímetro más lejano.

Para la capital, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) asumirán la protección directa de los eventos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Este año en la explanada central, después del tradicional Grito de Independencia por parte del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, se anunció la presentación de la banda MS, por lo que se prevé la asistencia de más de 15 mil asistentes.

Reforzamiento

El titular de la dependencia subrayó que el operativo también reforzará el programa “Carretera Segura”, con el objetivo de proteger a quienes se trasladan al estado para disfrutar del Grito de Independencia.

La vigilancia se mantendrá de forma continua en las plazas cívicas de la capital, en los accesos viales y municipios clave, a fin de prevenir incidentes y garantizar que las celebraciones transcurran sin contratiempos.