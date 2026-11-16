Blindan las siembras ante alerta de sequía

El director de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Agrícola de la Secretaría del Campo (Secam), César Antonio Nájera Tovar, explicó que Chiapas está preparándose para el proceso de siembra 2027 ante la amenaza de sequías prolongadas

Falta de lluvias

Detalló que el estado buscará blindar su campo frente al cambio climático mediante una estrategia agroecológica interinstitucional que busca proteger cultivos emblemáticos como el maíz y café, amenazados por la irregularidad de las lluvias.

“Presentamos la propuesta de trabajar interinstitucionalmente con una visión de desarrollo productivo a largo plazo, enfocada en impulsar métodos agroecológicos para hacer frente al cambio climático y sus efectos en el campo”, dijo.

También explicó que se está trabajando en una mesa con la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales del Gobierno estatal.

El funcionario detalló los alcances de la iniciativa, que responde a la creciente vulnerabilidad de uno de los estados con mayor biodiversidad y vocación agrícola de México. La hoja de ruta plantea fortalecer sistemas de producción mediante la conservación de suelos, la diversificación de cultivos, el manejo sostenible de los recursos naturales y la reducción progresiva de insumos externos y agroquímicos.

Cambios

Según Nájera Tovar, la transición hacia la agroecología busca aumentar la capacidad de los sistemas productivos para absorber y recuperarse de los shocks climáticos. Al favorecer el reciclaje de nutrientes y la retención de humedad en la tierra, la estrategia pretende reducir la vulnerabilidad del campo chiapaneco, proteger los ecosistemas y mejorar las condiciones de vida de los productores locales.