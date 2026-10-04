Blindan obra pública ante comicios de 2027

La directora general de la Comisión Estatal de Caminos, Alejandra Gómez Mendoza, destacó la amplia inversión que se realiza en obra pública para regiones históricamente olvidadas, además dijo que se blindará durante el proceso electoral 2027.

La funcionaria estatal explicó que realizó una revisión de las fuentes de financiamiento, los proyectos y las demandas urgentes, para generar una ruta crítica de priorización de manera trasparente y eficiente.

Asimismo, destacó un trabajo cercano a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mediante el cual se han revisado diversos proyectos y su viabilidad.

“La instrucción del gobernador Eduardo Ramírez fue muy clara, servir a Chiapas con honestidad y cercanía, por ello estamos caminando por todo el estado, incluso acompañamos al mandatario a la inauguración e inicio de diversas obras de impacto”, explicó.

Recalcó que la protección de obra para el siguiente año está blindada contra procesos electorales y remarcó que “su más profunda responsabilidad es trabajar de manera trasparente, atendiendo las demandas de la gente sin distingo alguno”.

Particularmente, explicó que se atenderán los municipios olvidados para dotar de la mayor infraestructura posible y atender sus urgencias sociales.

Proyectos

De esta manera se han logrado inversiones de alto impacto social, por ejemplo en Pueblo Nuevo Solistahuacán se inició la pavimentación mixta del camino E.C. Pueblo Nuevo-(Estoraque-Sacramento-El Tránsito 2-Shashalpa-Julián Grajales- Carrizal-San José Mujular), con una inversión superior a 12.3 millones de pesos, beneficiando a 16 mil habitantes.

En Bochil encabezó la inauguración de la rehabilitación del camino Villahermosa-Tuxtla Gutiérrez, subtramo Caté-Bochil, proyecto vial en el que se destinaron más de 4.4 millones de pesos. La obra fortalecerá la conectividad y movilidad entre localidades de la región, incluso con municipios del estado de Tabasco.

En Sabanilla inauguró el Puente Vehicular “San Patricio”, en la localidad Los Moyos, con una inversión de 18.1 millones de pesos. Esta obra fortalecerá la conectividad y las actividades sociales y económicas entre 11 localidades de la entidad, esto solo por mencionar algunas.