Blindan programas contra funcionarios

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto realizó una llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de corrupción, pues existe la instrucción de reforzar las sanciones administrativas y acompañamiento penal para cualquier funcionario que incurra en actos delictivos.

Dijo que en la operación de la Plataforma Jaguar Evalúa, los operadores y las personas que denuncian están protegidos y blindados para tener total certeza y seguridad.

Asimismo, dijo que hay cero tolerancia a vínculos con la delincuencia organizada y se blindó la operación del programa Jaguar Evalúa, mediante el cual se reciben denuncias contra funcionarios, destacando las de hostigamiento y presunciones por venta de espacios laborales.

“El programa Jaguar Evalúa mediante el cual estamos permanentemente revisando la administración y actuar de los funcionarios, es un éxito y su operación está blindada”, dijo.

Estadísticas

En cualquier caso los actos de corrupción, delictivos, sobornos, entre otros están siendo observadas más que nunca.

Explicó que antes del corte de fin de año, más de 100 funcionarios han sido sancionados de forma administrativa, en su mayoría por no presentar su Declaración Patrimonial Inicial, un grupo vinculado penalmente por venta de plazas, una exfuncionaria en proceso de inhabilitación; mientras que las secretarías de Salud y Educación están en proceso de investigación y devolución de recursos.

Contra la corrupción

Asimismo, la funcionaria estatal dijo que la dependencia está en sintonía con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en el sentido de no permitir vínculos con la delincuencia organizada, ni diezmos o moches.

“Sí el gobernador ha dicho que tiene hasta la vida empeñada en la lucha contra la corrupción, todos los funcionarios deben tenerlo claro y los recientes eventos así lo señalan; esta lucha es en serio”, dijo.

Explicó que existe una agenda transversal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con temas como: el programa Jaguar Evalúa, la liberación de Constancias de Contratistas para Constructores, la homologación del tabulador, la revisión del ejercicio presupuestal de secretarías modelo para verificar el manejo de recursos y la presencia del personal.

Expresó que está instalado el Comité de Transparencia, presidido por el propio gobernador Eduardo Ramírez, quien ha expresado que después de la seguridad garantizada en todo Chiapas, la trasparencia es la segunda en importancia.