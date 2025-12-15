Blindan Tapachula con operativo de seguridad

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y de quienes visitan el municipio durante la temporada decembrina, autoridades de los tres órdenes de gobierno dieron el banderazo de inicio del operativo de seguridad Guadalupe-Reyes, como parte de una estrategia interinstitucional de prevención y vigilancia.

En este despliegue participa la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, mediante la Fiscalía de Distrito Costa Soconusco, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, bajo un Plan Operativo Sistemático que refuerza la presencia institucional en puntos estratégicos de la ciudad.

Las acciones de seguridad se desarrollan con la participación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva, grupos K9 y el Grupo de Reacción Inmediata (GERI) de la Policía Municipal de Tapachula, fortaleciendo los patrullajes preventivos y la atención inmediata a la ciudadanía.

Prioridad

La seguridad es una prioridad del gobierno que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, consolidando a Tapachula como una ciudad segura y hospitalaria para visitantes de Guatemala, Centro y Sudamérica, así como del interior del estado.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reafirma su compromiso institucional de proteger a la ciudadanía y mantener el orden durante el periodo Guadalupe-Reyes.