Blindar la frontera sur, promete Xóchitl Gálvez

Por blindar la frontera sur para la seguridad, poner orden al fenómeno migratorio, apostar a recuperar el campo y continuar con los programas sociales, se pronunció la aspirante presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Durante una gira proselitista que abarcó los municipios de Tapachula, Huixtla y Tonalá, dijo que conoce muy bien el estado y las comunidades indígenas, pero considera que hay un abandono hacia los campesinos.

Lo más grave es que en este sexenio se extendió el problema de la violencia a diversas partes del país, como el caso de la Sierra Madre de Chiapas, expresó en Tapachula, antes de viajar a Huixtla y luego a Tonalá.

El fenómeno migratorio

En cuanto a la migración, consideró que esta debe ser ordenada y no dejarle a los delincuentes el tráfico de personas, por lo que planteó agilizar la entrega de visas humanitarias y trabajar en un convenio con Estados Unidos para evitar violaciones a los derechos humanos.

Tras mencionar que conoce el territorio estatal, porque le tocó electrificar la Selva Lacandona, impulsar proyectos ecoturísticos y construir carreteras como la que va a Pavencul en la zona alta de Tapachula, criticó que prevalezca una alta deforestación que fue el causante de la destrucción por el huracán Stan en el año 2005 y ahora las condiciones están peor.

Asegura que ganará

Gálvez Ruiz se refirió al grupo de encapuchados que habló con la aspirante presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, en días pasados, y consideró que “era la única que no sabía porque ella vive en Disneylandia”.

Afirmó que al ganar las elecciones el 2 de junio, afrontará el problema de la inseguridad con inteligencia y decisión, para castigar a los responsables aplicándoles la ley.

“No podemos seguir permitiendo que la población tenga que huir de sus comunidades para ponerse a salvo”.

Por todo ello, además del abandono del campo, de la falta de atención a los problemas de la falta de agua, a las crisis en los sistemas de salud y educación, será la ganadora de las elecciones.

“Por eso Morena va a perder; no le van alcanzar las amenazas de programas sociales, que no solamente no los vamos a desaparecer, los vamos a fortalecer”, dijo.

Le acompañaron

Durante la gira estuvo acompañada de la candidata al gobierno del estado por el PRD, PRI y PAN, Olga Luz Alegría; el abanderado al Senado de la República, Willy Ochoa; el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano; los dirigentes estatales de los tres institutos políticos y el delegado estatal de la campaña, Guillermo Moguel.