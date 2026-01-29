Blindar los órganos electorales es el reto

La eventual reducción o el método de selección de espacios plurinominales de representación proporcional, junto a la garantía de blindar al INE y las juntas locales, son los grandes retos de la Reforma Electoral en México, confirmó Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas.

En este contexto, la legisladora dijo que el debate de la Reforma Electoral tenga la profundidad que demanda, abordando los retos y riesgos de la misma, confiando que velará por un trabajo integral con garantías y atención a la necesidad de reducir gastos en los procesos electorales.

Demanda popular

Dijo que la necesidad de gastar menos en los procesos electorales es una demanda popular que seguramente sería atendida, pero también blindados los órganos electorales y protegida la representación de minorías políticas.

Cuestionada sobre la propuesta del Gobierno Federal para que los espacios plurinominales de los partidos los determinen lejos de las cúpulas, mediante una asamblea, en el contexto de austeridad de mecanismos y el riesgo que grupos de la delincuencia organizada intentaran participar, defendió la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Expresó que el interés legítimo es que más personas y menos amigos de los líderes de los partidos pueden tener acceso a estos escaños y garantizar una verdadera vida democrática al interior de los partidos.