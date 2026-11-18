El Gobierno Federal informó sobre la puesta en marcha de un programa para evitar brotes de sarampión en la frontera Sur de Chiapas, esto debido a la presencia de personas en situación de movilidad.

Rafael Valdés Vázquez, subsecretario de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, informó que Guatemala y Honduras tienen brotes activos del virus.

El secretario de Salud a nivel federal, David Kershenobich Stalnikowitz, viajó a Chiapas para analizar las acciones que se pondrán en marcha para proteger a la población mexicana y a quienes enfrentan la situación de movilidad.

“Para ellos también tenemos vacuna y también la coordinación interinstitucional es fundamental”, dijo. Resaltó que hay apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con una gran cantidad de unidades para atender el tema.

Contexto

Con base en la información más actualizada de la Federación, Chiapas es uno de los dos estados del país que mantiene casos activos de sarampión, al registrar 12 contagios; el otro es Quintana Roo con dos.

Para cortar las cadenas de transmisión, el Gobierno mexicano lleva a cabo el Plan de Respuesta Rápida de 90 días, a fin de proteger a las familias.

Durante La Mañanera se detalló que antes había un pico de hasta mil 314 casos en febrero de este año, no obstante, los contagios disminuyeron alrededor de 90 % en el país.

Cifras actualizadas

En la semana 44 de este año, se detalló que hay 12 entidades que han reportado hasta tres meses sin casos. Mientras que otros cuatro estados tuvieron entre uno y tres meses sin reportar personas enfermas, mientras que hay 16 más sin casos en las últimas cuatro semanas.

Finalmente la vacunación, la vigilancia epidemiológica y respuesta territorial son tres elementos claves en las acciones que se han puesto en marcha para salvaguardar a la población.