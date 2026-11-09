Blindarán puente Rizo de Oro para cuidar a familias

Debido a la apertura del puente Rizo de Oro, una obra que beneficiará a más de 300 mil personas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado (FGE) anunciaron la creación de un plan para reforzar las medidas de prevención en ese tramo carretero.

En un mensaje en conjunto, las autoridades informaron que además de realizarse una sesión permanente por el arribo a Chiapas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ahora hay mucho interés de salvaguardar la integridad de quienes transiten por ese tramo carretero en La Concordia.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que se está diseñando un plan sistemático de operaciones en la zona, debido a que la inauguración traerá un mayor flujo vehicular.

Más responsabilidad

Al considerar que se trata de una obra que traerá mucha prosperidad, ese beneficio también implica mayor responsabilidad para las autoridades que deben cuidar las carreteras.

Aparicio Avendaño confirmó que en la zona se instalará una unidad Kanan, cuyo propósito es que haya vigilancia sobre los márgenes del puente, además de solicitar a otras autoridades que se refuercen las medidas de seguridad.

Por su parte, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, confió que esta obra traerá mayor desarrollo para dos regiones importantes de Chiapas: la Frailesca y la Sierra Mariscal.

Con lo antes señalado, el flujo vehicular, comentó, también implica un desafío para las autoridades, por eso se prevé un despliegue de elementos de la FGE sobre la zona.

Finalmente, las autoridades coincidieron en reforzar los operativos para cuidar la integridad de las familias que se estarán desplazando por esa parte de Chiapas.