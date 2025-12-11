Bloqueada la carretera a Tenejapa

Un deslave registrado en las horas recientes mantiene obstruida la carretera que conecta a varias comunidades del municipio de Tenejapa, lo que ha generado preocupación entre pobladores y automovilistas.

Habitantes de la región dieron a conocer que el derrumbe ocasionado por las fuertes precipitaciones se presentó durante la noche del martes en el tramo que conduce de la cabecera municipal hacia distintas localidades, afectando también la vía que comunica a San Cristóbal de Las Casas.

Toneladas de material pétreo permanecen sobre la carpeta asfáltica, dejando únicamente un carril libre para que circulen vehículos de mayor tamaño.

Habitantes de la comunidad El Corralito, donde se concentra el deslave, señalaron que hasta la mañana de este miércoles no se había presentado personal de Obras Públicas ni de Protección Civil (PC) para retirar el material o colocar señalización preventiva que evite accidentes.

Finalmente, solicitaron al Ayuntamiento de Tenejapa enviar de manera urgente maquinaria y personal para liberar la vía, ya que esta carretera es fundamental para el tránsito hacia municipios como Oxchuc, San Juan Cancuc y otras localidades cercanas.