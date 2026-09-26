Bloquean a contratista por incumplimiento

El gobierno del estado determinó el bloqueo de un contratista dentro del Padrón Único de Contratistas CRUC BALAM, luego de detectar incumplimientos a la normatividad que regula su participación en proyectos de infraestructura pública, informó La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas (SAyBG).

De acuerdo con la dependencia, esta medida forma parte de los mecanismos de vigilancia, control y supervisión que se aplican a las empresas que intervienen en la ejecución de obra pública estatal.

Detallaron que el bloqueo impide que el contratista continúe participando en procesos relacionados con recursos públicos mientras no regularice su situación.

La SAyBG no precisó el nombre de la empresa ni el monto o tipo de proyecto involucrado, pero señaló que la decisión responde a una acción preventiva para evitar que firmas que no cumplen con los requisitos legales sigan concursando por contratos estatales.

Recordó que este tipo de medidas buscan fortalecer la transparencia y la legalidad en el ejercicio de los recursos públicos, además de elevar los estándares de cumplimiento de las empresas contratistas.

La dependencia reiteró que mantiene la política de cero tolerancia a incumplimientos contractuales y a prácticas que pongan en riesgo la correcta ejecución de las obras.

En ese sentido, subrayó que los recursos públicos deben destinarse a obras terminadas y funcionales, con apego estricto a la ley.

Finalmente, recalcaron que se continuará reforzando las herramientas de control para prevenir riesgos y garantizar que la obra pública cumpla con su propósito de generar bienestar para la población chiapaneca.