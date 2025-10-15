Bloquean acceso a Pemex por contaminar

Habitantes de la ranchería Palestina, municipio de Juaréz, se manifestaron bloqueando la carretera que conduce a Pemex, esto luego de que algunos de sus familiares presentaran intoxicaciones ante la apertura de un pozo petrolero en su comunidad.

Indicaron que hace 50 años que Petróleos Mexicanos destruye sus carreteras y cultivos.

Denuncias

Habitantes como José González Mansur denunciaron afectaciones a la salud, derivadas de fugas y contaminación durante labores de reapertura para la perforación de pozos. Exponen que estos están dañando los cultivos y la producción del programa “sembrando vida”.

Testimonios de las personas afectadas, entre ellos niños y adultos señalan que presentan mareos, náuseas y dificultades respiratorias que son atribuidas a la exposición a gases y químicos liberados durante la actividad petrolera en la zona, por lo que temen perder sus cultivos.

Falta de información

Ciudadanos de la ranchería han señalado que la falta de información y protocolos preventivos por parte de la empresa petrolera ocasionan un grave riesgo para la población, así como afectaciones a los recursos naturales como el agua, la tierra y el aire.

Expusieron que además de estar perdiendo sus cultivos como plátano, cacao y limón, sus familiares también están sufriendo por esta contaminación causada por Pemex.

Explotación

Otro de los problemas que enfrentan es la explotación a la comunidad de parte de los sindicados que viven del esfuerzo y trabajo de los habitantes de la comunidad, quienes tienen que pagarle jugosas cantidades de dinero.

Ante lo anterior solicitan la inmediata intervención de las autoridades para solucionar estos problemas.