Bloquean bulevar de Comitán para exigir justicia

Integrantes del colectivo Madres en Resistencia Chiapas cumplieron tres días de manifestación y bloqueo frente a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, en Comitán, con la finalidad de exigir que cuatro carpetas de investigación sean judicializadas. Al mediodía de ayer bloquearon un carril del bulevar para agudizar la exigencia de justicia.

Casos

Entre los asuntos, está el caso de dos mujeres que acusan a las autoridades ejidales de la localidad José Castillo Tielemans, del municipio de La Trinitaria, del despojo de 11 hectáreas de terreno, de robo y venta de ganado vacuno y de encarcelarlas de manera injusta.

También está el caso de Elizabila Roblero Escalante, cuyo hijo fue detenido y encarcelado por las autoridades municipales y estatales cuando se encontraba grabando para su página de Facebook “Estamos al día” sobre el desalojo de un predio invadido en las márgenes del río Xelajú, en la cabecera municipal de Motozintla, en marzo de este año.

La madre solicitó a la Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal que no se le fabriquen e inventen delitos, señalando que “ya estuvo detenido por seis meses en la prisión de Huixtla, ahora le dictaron medida cautelar y sigue su proceso en libertad gracias al apoyo del colectivo Madres en Resistencia. Yo lo que pido es que quede absuelto y pueda tener su libertad, pues nada tiene que ver con los invasores”.

Advertencias

Desde el pasado jueves, las integrantes de este colectivo se han manifestado pacíficamente dentro de las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, siendo amenazadas por el fiscal de Distrito de desalojarlas, razón por la cual optaron por bloquear el par vial para exigir atención a cuatro carpetas de investigación y sean judicializadas.

Pero ante la falta de atención, al mediodía de ayer, extendieron el bloqueo al carril que conduce al sur del bulevar Dr. Belisario Domínguez, en el cruce con 1a. calle Sur.

Dicho movimiento provocó y generó caos, así como tráfico lento. Agentes de Vialidad desviaron los automóviles en el cruce con 1a Norte, calle Central y sobre el par vial. Ambos bloqueos permanecerán hasta que sean atendidos los cuatro casos sobre delitos de despojo y abuso de autoridad.