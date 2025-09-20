Bloquean bulevar por cinco días sin luz

Habitantes de colonias del sur poniente de Tapachula realizaron un bloqueo sobre el bulevar Akishino, en protesta contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que desde hace cinco días carecen de energía eléctrica.

Con vehículos, piedras, llantas y lazos, cerraron esa importante vía de comunicación, y a pesar de que brigadas de la CFE iniciaron los trabajos para reparar los desperfectos, determinaron no retirarse hasta que la luz quedara restablecida.

A la altura de la entrada al fraccionamiento Las Vegas y del jardín de niños Club de Leones, instalaron los bloqueos, al no soportar el engaño de la empresa eléctrica que desde que ocurrió el desperfecto se comprometió a acudir.

Durante los días que llevan sin el servicio han perdido todos los productos que tenían en refrigeración, sobre todo alimentos y medicinas, además de las afectaciones a la salud de personas que requieren luz para sus tratamientos.

Demanda

El representante de los vecinos de las colonias Hortalizas Japonesas, Las Vegas, Club de Leones, entre otras, David Vázquez Escobar, explicó que el corte del suministro eléctrico se registró desde hace cinco días y pese a las constantes denuncias, la empresa no dio una solución.

Por ese motivo determinaron realizar el bloqueo y tras varias horas de manifestación, llegaron las brigadas de la CFE para iniciar los trabajos de reparación de algunos transformadores que al parecer se habían quemado.

Las afectaciones no solamente se dan a las familias, sino también en farmacias, locales comerciales y hasta una gasolinera, por lo que urgen el restablecimiento del servicio.