Bloquean carretera en Palenque

Un grupo de aproximadamente cien personas bloqueó la mañana de ayer lunes la carretera Benemérito de las Américas-Palenque, para exigir a las autoridades investigar la desaparición de tres jóvenes ocurrido el pasado 29 de octubre.

El cierre total del tramo ocasionó que decenas de automovilistas se quedaran varados en la zona.

El bloqueo registrado a la altura de la localidad de Nuevo Canán, del citado segmento vial, comenzó a las 10:30 de la mañana del lunes.

Más detalles

Los inconformes exigen a las autoridades correspondientes que investiguen la desaparición de tres jóvenes, quienes fueron vistos por última vez aproximadamente a las 23:30 horas del pasado 29 de octubre en dicha localidad.

Al cierre de la información, el tráfico vehicular permanece totalmente interrumpida en este tramo carretero, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.