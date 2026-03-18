Bloquean docentes vialidades en la ciudad

Maestros y maestras del Nivel Indígena realizaron bloqueos en vialidades de Tuxtla Gutiérrez, mientras exigieron claridad en la asignación de plazas federales, además denunciaron retrasos, falta de información oficial y procesos que obligan a repetir evaluaciones sin certeza laboral.

Los manifestantes señalaron que, pese a haber cumplido con los requisitos y evaluaciones correspondientes, no han recibido información clara sobre cuántas plazas serán liberadas ni cuándo podrían ser asignadas, lo que ha generado incertidumbre entre los egresados recientes y de generaciones anteriores.

La movilización surgió a partir de que autoridades educativas incumplieran con el compromiso de brindar una respuesta formal en torno a la disponibilidad de espacios laborales.

Motivo principal

Osmar, maestro de formación, explicó que el principal motivo de la movilización fue la exigencia de plazas en el ámbito federal, así como la necesidad de establecer canales claros de comunicación con las autoridades.

Destacó que la problemática no afecta únicamente a los egresados recientes, sino también a docentes que llevan años intentando obtener una plaza.

“No es solo una generación. Hay compañeros que egresaron hace varios años y siguen intentando de forma constante. Somos muchos los que seguimos quedando fuera”, afirmó.

Además, explicó que el proceso de asignación se vuelve cada vez más complejo, ya que existe un tiempo límite para esperar antes de tener que repetir evaluaciones.

Piden respuestas

“El proceso se hace más largo y tedioso, porque si no se logra una plaza, tenemos que volver a presentar exámenes. No pedimos que todos sean contratados, pero sí que haya respuesta para algunos”, añadió.

Por otro lado, señaló que las áreas de Educación Indígena presentan mayores dificultades en comparación con otros niveles educativos.

Entre las lenguas y regiones involucradas en la demanda mencionaron zonas con presencia tseltal, tojolabal y tsotsil, además de otras áreas donde también se requieren docentes, tanto en Educación Básica como en secundaria.

Aunque en el bloqueo participaron alrededor de 30 maestros, los manifestantes aseguraron que el número de afectados es mucho mayor.

“Invitamos a los compañeros a acercarse, a informarse y a sumarse, porque esta lucha es por todos”, concluyó.