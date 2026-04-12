Bloquean habitantes Camino a La Pita por falta de luz

En Tapachula se han registrado manifestaciones, cierre de calles, avenidas y bulevares, en protesta por los constantes desperfectos de equipos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que provocan que usuarios se queden sin el servicio durante horas.

Bloqueo sabatino

La tarde de este sábado, vecinos de colonias del sur de la ciudad, bloquearon el Camino a La Pita, frente a la primaria “Jesús Marcelín”, debido a que desde las 21:30 horas del viernes se registró un apagón y no se ha restablecido el servicio eléctrico.

Con vehículos cerraron la circulación y con pancartas en mano exigieron a la CFE que proceda a realizar la reparación de los equipos -transformadores- dañados en la zona.

Señalaron que desde el momento en que se fue la luz reportaron el hecho, pero no han recibido atención y ello generó molestia entre las familias afectadas que decidieron protestar.

En esta semana habitantes de colonias ubicadas sobre el bulevar Akishino y el centro de la ciudad, se han tenido que manifestar con bloqueos para que la empresa eléctrica procediera a reparar desperfectos, toda vez que en uno de los casos tenían tres días sin el servicio.

Esta situación provoca malestar ciudadano, por lo que exigen que la CFE atienda la problemática.