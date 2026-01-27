Bloquean normalistas el centro de Tuxtla

Este lunes egresados de distintas escuelas normales del estado realizaron un bloqueo en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en protesta por la falta de liberación de 150 plazas docentes prometidas por las autoridades educativas.

Los manifestantes, quienes están listos para impartir clases en niveles de preescolar, primaria y secundaria técnica, denunciaron que un acuerdo firmado en diciembre para la asignación de 150 plazas a nivel estatal se ha incumplido, ofreciéndoles ahora solo 60 oportunidades laborales.

“En diciembre se firmó un acuerdo para que fueran 150 plazas pero cuando fuimos ya en este mes, esas cifras fueron disminuyendo. Entonces lo que queremos saber es a dónde se fueron esas plazas si no han sido otorgadas”, expresó uno de los normalistas entrevistado durante la movilización.

Complicaciones

Los jóvenes docentes, algunos de los cuales cubren interinatos, señalaron que el proceso de asignación formal se prolonga hasta mayo, lo que les impide buscar otro empleo estable.

A esta incertidumbre se suma la reciente noticia de una drástica reducción en las contrataciones de interinos, a pesar de la evidente falta de maestros en muchas escuelas.

“Hay escuelas en las que hace falta maestro, no hay ni siquiera contrato de interinos, si no hay contratación de interinos y tampoco hay plazas, ¿qué está pasando entonces con esos lugares?”, cuestionó otro de los manifestantes.

Al ser interrogados sobre el motivo detrás de la reticencia para otorgar las plazas, los normalistas apuntaron a prácticas corruptas arraigadas.

“Básicamente es un negocio que tiene años llevándose a cabo, esas plazas siempre se han vendido, a veces no son ni siquiera personas que logran un puntaje que merezca tener esa plaza. Simplemente los colocan y ya”, denunciaron.

Los egresados afirmaron que sus intentos de diálogo con las autoridades de la Secretaría de Educación estatal han sido infructuosos. Relataron que en la última reunión en enero fueron trasladados de una oficina a otra sin recibir compromisos claros ni cifras concretas. “Solo se echan la bolita no nos dan solución y por eso es que estamos acá”, explicaron.

Los normalistas buscan presionar para que se cumpla el acuerdo inicial y se transparente el proceso de asignación de plazas.

“Desgraciadamente nuestro gobierno no nos deja otra opción, estudiamos cuatro años para estar ahí al frente de un grupo, pero no nos escuchan. Esta es la única forma en la que nos atienden”, finalizaron.