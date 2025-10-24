Bloquean Par Vial por inundaciones

Habitantes de la colonia La Arbolada, de la ciudad de Tapachula, bloquearon durante cuatro horas el Par Vial de la 7.ª y 9.ª avenida Sur, para exigir atención a la problemática de inundaciones de aguas pluviales y negras que enfrentan sus viviendas durante la temporada de lluvias.

Utilizando ramas, tarimas, llantas y lazos, cerraron esa importante vía de comunicación, porque están cansados de presentar solicitudes a las autoridades para que solucionen la problemática y no obtengan respuestas.

Protestan

Desde las 07:00 horas hasta pasadas las 11:00 de la mañana de este jueves, las familias afectadas impidieron el tránsito vehicular, por lo que acudieron funcionarios estatales y federales, es se comprometieron a instalar una mesa de trabajo y a la vez, enviaron cuadrillas para hacer una revisión de los azolvamientos.

Los manifestantes explicaron que durante la actual temporada de lluvias han vivido prácticamente entre el agua que se encharca en las calles y entra a sus viviendas.

Lluvias empeoran el problema

Las fuertes lluvias de las últimas semanas empeoraron el problema, porque además ya están perjudicados por las aguas negras, provocando afectaciones en la salud de los vecinos.

Dijeron que la Secretaría de Protección Civil (PC) se ha negado a dictaminar las afectaciones que enfrentan, “el agua entra a las casas, el drenaje colapsa y comienza a salir agua sucia por los baños, lo cual daña nuestra vida y salud” comentó manifestante.