Bloquean TAD de Pemex por tiempo indefinido

Un bloqueo “por tiempo indefinido” iniciaron trabajadores jubilados y pensionados en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Petróleos Mexicanos (Pemex), para exigir que les otorguen servicios médicos integrales que les suspendieron hace más de un mes, debido a una deuda con el hospital de tres millones de pesos.

Las acciones las emprendieron la mañana de este martes, tiempo en el cual no ingresan ni salen pipas cargadas de combustible, mientras que decenas de estas permanecen varadas sobre la carretera de Tapachula a Playa Linda.

Uno de los manifestantes identificado como Otilio Villalobos Rodas, dijo que así permanecerán hasta que Pemex les dé una solución definitiva, ya que actualmente más de 400 trabajadores y sus familias carecen del servicio médico y ello pone en riesgo su salud, “ya que la mayoría son adultos mayores”.

Criticó al Gobierno Federal por “el pago de 11 millones de pesos para la elaboración de una catrina, pero que no tenga capacidad de pagar un adeudo de tres millones a la clínica en donde les brindan el servicio médico a los derechohabientes de Pemex”.

Los manifestantes explicaron que los bloqueos serán todo el día y la paraestatal determinará si utiliza la noche para la recepción y el reparto de combustible, porque el ingreso de los trabajadores en activo está abierto.