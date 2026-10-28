Bloquean volqueteros la carretera Costera

Mas de cinco horas duró el bloqueo carretero como parte de las protestas de sindicatos de transportistas de material pétreo, los llamados volqueteros, quienes exigen a las autoridades federales y estatales ser tomados en cuenta en las obras, además de pagos justos, pues señalan ser excluidos por parte de las constructoras y de los gobiernos.

Al respecto, se informó que habrá una mesa de negociación entre las partes en Tuxtla Gutiérrez.

El conflicto entre los transportistas contra las empresas constructoras que favorecen a presuntos sindicatos foráneos, generó la inconformidad y con ello el bloqueo de la carretera Costera en el tramo Huixtla-Villa Comaltitlán, luego de que integrantes del gremio local denunciaran que están siendo desplazados de los trabajos de acarreo de material pétreo y que, además, reciben pagos por debajo de los tabuladores oficiales.

Discusión

El intento de diálogo de parte de los sindicatos locales frente al banco de materiales, provocó discusiones y la determinación de bloquear.

Uno de los representantes del gremio inconforme, perteneciente a la CTM, señaló que los sindicatos locales están siendo desplazados por organizaciones foráneas.

Sin embargo, la protesta escaló cuando un grupo presuntamente integrado por miembros de los sindicatos foráneos bloqueó la Costera, impidiendo el paso de vehículos.

Ante la situación, al lugar acudieron autoridades policiacas, representantes de los sindicatos locales de transporte de carga y personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado, quienes buscaron establecer un diálogo entre las partes para alcanzar acuerdos que permitieran liberar la vía y resolver el conflicto.