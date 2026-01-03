Bloquearon vialidades ante el incremento de pasaje

Una numerosa cantidad de personas bloquearon el acceso del transporte público a sus viviendas ante el incremento del costo del pasaje, esto, la mañana del pasado jueves en uno de los barrios del municipio de Ocozocoautla.

Fue en las primeras horas del jueves que vecinos del fraccionamiento Bonampak, ubicado en la carretera con dirección al municipio de Villaflores, bloquearon el acceso de los vehículos que prestan el servicio de traslado hacia la cabecera municipal, luego de recibir el aviso de un incremento de cinco pesos.

Según refieren los inconformes, esta alza de precio les parece un acto abusivo por parte de los concesionados, ya que en otros municipios el conato a incrementado desde un peso hasta máximo dos, por lo cual optaron por manifestarse de manera pacífica.

Finalmente, este acto de molestia pretenden que llegue a oídos de los responsables en el tema, es decir, de la Secretaria de Movilidad y Transporte (SMyT), expresando que deben verificar que los precios sean justos en distancias cortas, además de contar con unidades de calidad y seguras.