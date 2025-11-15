Bloqueo en aeropuerto generó graves afectaciones

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, Manuel Niño Gutiérrez, consideró que la toma del aeropuerto Ángel Albino Corzo deja afectaciones severas para los usuarios que pagan los “platos rotos”, todo esto después de las movilizaciones magisteriales.

Expresó que los profesores y maestros tomaron esas medidas al considerarlas pertinentes para generar más “ruido” sobre sus peticiones.

Respeto a las protestas

El líder del sector comentó que entienden el hecho de que los docentes tomen acciones para que el pueblo sea escuchado, sin embargo, eso afecta a los viajeros que no tienen la culpa.

Niño Gutiérrez detalló que es libre la manifestación de diversos sectores y la protesta del sector magisterial fue momentánea, pero se esperan que las instituciones den buenas noticias a la petición de los maestros.

“Su pliego petitorio es bastante robusto” y muchas demandas son federales, por lo que Niño Gutiérrez remarcó la importancia de que el sector magisterial sea atendido para evitar futuras afectaciones.

Dijo que el gobernador de Chiapas ha instruido a su gabinete que no se permitan los bloqueos, sin embargo, en el caso del magisterio se trata de un movimiento de impacto nacional.

Consideró que lo importante es que la obstrucción de las vialidades no sean frecuentes como en años anteriores, debido a que esas acciones impactan en la buena imagen de Chiapas.

Mencionó que las acciones locales han buscado mantener la “casa en paz y en orden”, todo esto para que el gremio turístico siga operando.

Finalmente, invitó a la población a que hagan uso de los servicios y el consumo local, a fin de que el recurso se quede en Chiapas y las unidades económicas se puedan reactivar.