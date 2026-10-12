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Bloqueo parcial en tramo Oxchuc-Ocosingo

Octubre 12 del 2026
Las lluvias fueron las causantes del deslizamiento de la tierra. Cortesía
Las lluvias fueron las causantes del deslizamiento de la tierra. Cortesía

Un derrumbamiento de tierra y rocas se registró la tarde de este domingo, el cual obstruyó un carril de la carretera que comunica los municipios de Oxchuc y Ocosingo, a la altura de la localidad Tzajalá.

El desprendimiento del cerro se debió a las constantes e intensas lluvias que se han registrado en la región de los Altos durante las últimas horas.

El reblandecimiento de tierra provocó que una gran cantidad de lodo, árboles y piedras cayera sobre la cinta asfáltica, limitando la circulación vehicular a un solo sentido.

Al cierre de la información, los pobladores esperaban el arribo de los elementos y equipos de emergencia, Protección Civil y maquinaria pesada para comenzar con las labores de retiro de las rocas que bloqueaban la vía.

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