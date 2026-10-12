Bloqueo parcial en tramo Oxchuc-Ocosingo

Un derrumbamiento de tierra y rocas se registró la tarde de este domingo, el cual obstruyó un carril de la carretera que comunica los municipios de Oxchuc y Ocosingo, a la altura de la localidad Tzajalá.

El desprendimiento del cerro se debió a las constantes e intensas lluvias que se han registrado en la región de los Altos durante las últimas horas.

El reblandecimiento de tierra provocó que una gran cantidad de lodo, árboles y piedras cayera sobre la cinta asfáltica, limitando la circulación vehicular a un solo sentido.

Al cierre de la información, los pobladores esperaban el arribo de los elementos y equipos de emergencia, Protección Civil y maquinaria pesada para comenzar con las labores de retiro de las rocas que bloqueaban la vía.