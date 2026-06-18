Bloqueos afectan al ciudadano, no a empresas

Que el magisterio chiapaneco bloquee las principales plazas comerciales de Tuxtla Gutiérrez en rechazo a la presencia de las empresas transnacionales, no significa que esto presente una afectación a la cadena internacional, sino más bien repercute directamente en el ciudadano chiapaneco que trabaja para ella, aseguró el presidente de la Coparmex Chiapas, Edgar Axel Benitez Aguilar.

“Sea empresa transnacional, nacional, mediana y micro, la que sale afectada es la ciudadanía porque la empresa contrata a gente de Chiapas”, mencionó.

Históricamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha implementado bloqueos, retención y boicoteo a este tipo de empresas argumentando que afectan la soberanía nacional y la economía local.

Panorama

Ante esta idea, el líder empresarial, destacó que este tipo de cadenas tanto nacionales como internacionales, son las que más respetan la ley, las que mejores pagan y mejores condiciones laborales tienen.

Aseguró que no porque se tomen las instalaciones en Tuxtla Gutiérrez quiere decir que en las oficinas centrales ubicada en otra latitud del mundo vayan a influir en el tema magisterial y el gobierno.

Benitez Aguilar fue contundente al asegurar que a lo largo de la historia este tipo de acciones no afectan al empresariado, ni mucho menos a la cadena transnacional, pues estas tienen más puntos de ventas.

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Recalcó que lamentablemente son los trabajadores chiapanecos los que tienen que sufrir las consecuencias de estos bloqueos al igual que la ciudadanía, tal y como sucedió hace dos sexenios cuando se vivió una ola de afectaciones.