Bloqueos afectan frontera con México

La jornada de bloqueos registrada este lunes 31 de agosto en distintas carreteras de Guatemala alcanzó las principales rutas de conexión con México, afectando la circulación de transporte de carga, pasajeros y personas que diariamente cruzan la frontera por motivos laborales, comerciales y escolares.

Las movilizaciones habían sido anunciadas desde el pasado fin de semana por organizaciones de transportistas, como parte de las protestas contra el incremento constante en los precios de los combustibles y en demanda de reformas relacionadas con la seguridad vial.

En la zona fronteriza, los bloqueos se registraron en la ruta de Frontera del Carmen, en San Marcos, Guatemala, que comunica con el Puerto Fronterizo de Talismán, así como en carreteras que conducen hacia el Puerto Fronterizo de Suchiate.

Afectaciones

La interrupción de las vías de comunicación generó afectaciones para quienes se trasladan diariamente entre Guatemala y México, incluidos transportistas, trabajadores y comerciantes, además de estudiantes que viven en territorio guatemalteco y acuden a centros escolares del lado mexicano.

Transportistas de la Boca Costa y Costa de San Marcos anunciaron su participación en la movilización nacional debido al alto costo de los combustibles, por lo que habían previsto suspender el servicio desde las 6 de la mañana de este lunes.