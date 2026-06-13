Bloqueos generan impacto negativo en la economía

Las acciones que afectan la operación de sitios estratégicos generan un impacto negativo para los sectores productivos y para la sociedad en general, declaró Luis Ernesto Sauza Gutiérrez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chiapas.

Esto lo informó a consecuencia de las diversas protestas que ha realizado el sector magisterial, sobre todo, con el reciente bloqueo en el aeropuerto internacional “Ángel Albino Corzo” o la toma de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la capital chiapaneca.

Exhorto empresarial

El líder del sector hizo un llamado al diálogo responsable y al respeto mutuo, debido a que una construcción conjunta permitirá garantizar los derechos para los trabajadores de la educación y la estabilidad que requiere la economía.

En el caso del aeropuerto, dijo, que se lleven a cabo bloqueos trae un impacto directo a la economía, tomando en cuenta que se trata de un espacio que todos los días conecta a cientos de usuarios con otros destinos.

En el caso de las gasolineras, comentó que el Consejo Coordinador Empresarial ha rechazado esas acciones por los daños que se generan a este sector productivo.

Sin embargo, aclaró que el gremio reconoce la lucha legítima del magisterio y de la importancia que tiene la educación para el desarrollo de Chiapas.

Finalmente, refirió que impactar en los sectores productivos de la entidad es un tema delicado, considerando que en los últimos años el sector ha atravesado momentos complicados.