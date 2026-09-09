Bloqueos por daños de la planta del GBG

Los tres accesos hacia las plantas productoras de moscas estériles del Mediterráneo, Mexicana de la Fruta y del Gusano Barrenador del Ganado, así como la carretera federal, fueron bloqueados este martes por habitantes de la población fronteriza de Metapa de Domínguez, que exigen el cierre de esta última ante el problema de contaminación y de salud que provocan los fuertes olores que emanan de la misma.

Señalaron que no ha habido voluntad de los directivos de la planta y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para solucionar el problema que afecta a estudiantes de diversas instituciones educativas y a la población en general, al presentar dolor de cabeza, de estómago, vómito y otros síntomas producto de la pestilencia.

El lunes efectuaron una manifestación y, al no obtener respuestas, este martes procedieron a los bloqueos, como medida de presión a la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) para que atiendan la problemática.

Utilizando ramas de árboles, piedras y vehículos, cerraron la entrada a la planta, al de Moscamed y Moscafrut, en donde colocaron mantas con la petición principal del cierre de la primera de ellas, por contaminante y causar daños a la salud.

Apenas el lunes realizaron una manifestación con el apoyo de padres de familia y estudiantes de las escuelas secundarias Rafael Pascacio Gamboa y Belisario Domínguez, que son los más afectados por los malos olores que expide la planta.

Explicaron que ello es producto del manejo de los productos que se utilizan en la producción de las moscas para el combate al gusano barrenador.

Los inconformes explican que han sostenido reuniones con directivos de la planta, quienes han hecho compromisos para disminuir la peste; sin embargo, ello no se ha cumplido y, ante el inicio de clases, los estudiantes de las dos escuelas ubicadas a un costado de la misma son los más afectados.