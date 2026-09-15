Boleta sin doblez no se anulará en el cómputo

En el marco del proceso electoral 2026-2027, la Junta Distrital Ejecutiva del INE Chiapas señaló que una boleta electoral que durante el cómputo en los Consejos Distritales no presente señales visibles de doblez no será clasificada ni capturada de inmediato, sino que deberá ser reservada y documentada para determinar su procedencia.

El procedimiento contempla que cada incidente quede debidamente registrado, con información como los datos de la casilla, el número de boletas involucradas, la hora en que fueron detectadas y las personas que se encontraban presentes durante la revisión.

El objetivo es evitar que la ausencia de doblez visible sea considerada, por sí misma, como un motivo para validar o desechar una boleta.

Por ello, el caso debe ser revisado de manera integral por las y los integrantes del Consejo Distrital, con el acompañamiento de las representaciones partidistas.

Procedimiento

El criterio se deriva del acuerdo INE/CG542/2026, aprobado por la mayoría del Consejo General del INE, mediante el cual se establecen las consideraciones aplicables para el tratamiento de este tipo de boletas durante los cómputos distritales.

De esta manera, ante una boleta que no presente señales visibles de doblez, el procedimiento contempla documentar el incidente, reservar la boleta y someterla a análisis, antes de tomar una determinación sobre su cómputo.

El INE busca con ello que cada caso sea revisado bajo un procedimiento documentado y con la participación de los órganos electorales y las representaciones partidistas, en lugar de aplicar una decisión automática.