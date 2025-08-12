Boletas electorales vienen custodiadas

Las miles de boletas electorales que se usarán en las votaciones extraordinarias de Pantelhó ya se imprimieron y en las próximas horas estarán llegando a Chiapas, informó la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez.

Fueron un total de 15 mil 256, debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya no hizo modificaciones y se basó en el Padrón Electoral de abril de 2024. Toda la documentación llegará a Tuxtla Gutiérrez y viene custodiada por elementos de seguridad.

Vila Domínguez comentó que la custodia es desde la Ciudad de México y las fuerzas del orden irán cambiando la estafeta pasando por varias zonas como Puebla, Veracruz y Chiapas, al ingresar a este último estado apoyará la Guardia Estatal.

El siguiente paso será llevar a cabo el conteo, sellado y enfajillado de boletas, este proceso se hará en oficinas centrales.

Más actividades

Como parte de los trabajos de organización de las elecciones extraordinarias, este 10 de agosto se llevó a cabo el primer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y todo salió bien, “estamos en condiciones de seguir con la preparación del proceso electoral”, agregó Vila Domínguez.

No obstante, con base en el calendario de actividades viene establecido que el 17 de agosto será el segundo simulacro del PREP, y el tercero está programado para el 24.

Lo que se analiza de este programa, explicó la consejera electoral, es que funcione de forma correcta con los requerimientos que pide el INE; además, se hacen simulacros donde se capturan las 28 casillas con resultados y se provoca que algunas tengan inconsistencias para probar los apartados.

Vila Domínguez comentó que en el caso del PREP el INE es vigilante de las actividades, además de un entre auditor y un Comité Técnico Asesor Externo que revisan y verifican que todo funcione bien y que no haya alteración de los resultados.

“Eso es lo que da certeza, acuérdate que no dejan de ser resultados preliminares, pero estamos en condiciones de llevar a cabos los ejercicios”. Vila Domínguez detalló que el PREP comenzará a funcionar a partir de las 8 de la noche del 31 y concluye a la misma hora del siguiente día.