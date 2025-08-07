Boletas electrónicas para kínder y primaria

Eduardo Grajales, subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría estatal de Educación, presentó lo que llamó “modernización de procesos administrativos”.

Esto es que, se digitalizarán documentos hacia la plataforma del Sistema de Administración Educativa para Chiapas (Saech), esto generará que los docentes disfruten su derecho a las vacaciones y por otro lado utilicen tiempos de calidad en procesos administrativos.

Beneficiados

Serán un total de 11 mil escuelas y un millón 300 mil boletas de igual número de estudiantes que serán beneficiados en el proyecto.

A nivel interno en la Secretaría se digitalizarán las boletas, pero a los papás les seguirán dando su papel en físico. Además, el proceso administrativo será más rápido y eficiente de los formatos de inscripción y acreditación escolar.