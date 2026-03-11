Bolsa de 140 mdp en créditos para docentes

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Sección 40, que dirige Oved Balderas Tovilla, lanzó una convocatoria para que la base gremial conozca los requisitos sobre los beneficios de una bolsa económica de 140 millones de pesos, recurso destinado para la entrega de créditos hipotecarios.

Durante el año 2023, se recordó, fueron asignados 27 millones de pesos, cantidad que resultaba insuficiente para cubrir las demandas del gremio en la parte de viviendas.

Un año después la cifra se elevó a 30 mdp, y para 2025 se presentó un aumento importante con 80 millones de pesos disponibles.

Recurso

El documento, dijo el líder sindical, se puede encontrar en la página de la Sección 40 del SNTE. Uno de los compromisos que se han asumido como sector, es atender la necesidad que hay en el tema de la vivienda.

Lo asignado para este año, resaltó Balderas Tovilla, es un suceso histórico y el magisterio podrá usar el dinero para la compra de casa o de terrenos, además de remodelaciones o pagos de pasivos.

“Nunca en la historia de la 40 se había logrado tener la oportunidad para maestras y maestros de poder acceder a un monto como el que hoy se va a emitir”, remarcó.

Más información

Alfredo Morgan Moreno, representante de la Cartera de Créditos y Vivienda de la Sección 40 del SNTE, informó que el periodo de apertura es del 17 de marzo al 17 de abril.

La asignación de los folios se realizará el 24 de abril a las 11 de la mañana, y para el 27 de ese mes se llevará a cabo la recepción de los documentos, proceso que se extenderá hasta el 22 de mayo.

Hay dos plazos en los préstamos, de 15 a 20 años, dependiendo de la edad de las personas solicitantes. Los montos máximos también se incrementaron y para la compra de viviendas se podrán prestar hasta 2.5 millones de pesos.

Para adquirir un terreno la cantidad a prestar es de 1.5 millones de pesos. Para construcción se dará la misma cifra, mientras que para mejoras y reparación se podrán otorgar hasta un millón de pesos.

Finalmente, Balderas Tovilla comentó que existe la posibilidad de que en este año se pueda abrir una segunda bolsa de recursos para seguir apoyando al magisterio, aunque todavía falta que esto se puede confirmar en fechas próximas.