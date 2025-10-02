Bombeo de agua complica adeudo con la CFE

Recientemente un informe reveló que Berriozábal es el segundo municipio de Chiapas con el mayor adeudo ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con mas de 91 millones de pesos.

Ante esta situación el presidente municipal, Jorge Acero Gómez, explicó que la deuda del municipio se complica principalmente por los altos costos del sistema de bombeo de agua potable para Berriozábal.

“Nosotros traemos el agua desde Chiapa de Corzo. El sistema de rebombeo consta de cuatro estaciones y esto implica un alto costo”, afirmó.

A este gasto, dijo, se suma el pago mensual de entre 800 mil y 900 mil pesos al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) de Tuxtla Gutiérrez por la compra del líquido.

Acero Gómez explicó que el servicio de agua implica un complejo y costoso proceso, y recalcó que si bien una parte de la deuda por la energía eléctrica es heredada de administraciones anteriores, otra corresponde a su gobierno.

Negociación

Respecto a las negociaciones con la CFE, el alcalde confirmó que se mantienen pláticas, pero expresó su preocupación por firmar un convenio de pago que el municipio no esté en condiciones de cumplir debido al monto de la deuda.

El edil detalló la disyuntiva financiera a la que se enfrentan: “Lógicamente, o pago agua o pago un poco de luz. Pago totalmente todo lo que es el agua y la luz de edificios, y nos vamos retrasando un poco en el tema del sistema de rebombeo”.

Esta situación ha generado que se tenga que realizar una evaluación en los pagos de cada servicio, recalcó que aunque se prioriza el servicio del agua se ha tratado de aportar un porcentaje al adeudo con CFE.