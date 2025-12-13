Bomberos demuestran peligro de la pirotecnia

La temporada de fin de año es el mes con más accidentes por el uso de fuegos pirotécnicos; ante esto y con el objetivo de prevenir tragedias durante las fiestas decembrinas, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez realizó una demostración sobre los peligros sobre el uso de estos artefactos que cada año derivan en incendios y lesiones graves.

El coordinador operativo, Eloy Cruz Llaven, explicó que la intención principal de la actividad es concientizar a la ciudadanía para que tome medidas preventivas y proteja especialmente a los niños.

Atenciones

“Desafortunadamente año con año hemos atendido emergencias por incendios de pastizales, incendios de domicilios y personas quemadas”, afirmó.

Durante la demostración, se mostró el poder destructivo de diversos artefactos como el conocido “Hulk”, al explotar, puede lesionar o incluso mutilar una mano al igual que la conocida “paloma” que al interactuar con una sandía, se mostró el efecto destrozador que puede tener.

Recomendaciones

En temporada alta, específicamente la noche del 24 de diciembre, la corporación puede atender hasta 20 servicios de emergencia en coordinación con Protección Civil. Estas emergencias incluyen incendios en lotes baldíos y viviendas, así como la atención a personas lesionadas por la explosión de pirotecnia.

Finalmente, Cruz Llaven emitió recomendaciones urgentes; indicó que lo ideal es no interactuar con fuegos pirotécnicos, en caso de hacerlo, se debe buscar un campo abierto, sin pastizales, material combustible o vehículos cerca.

Además de que si un artefacto no se activa, no se debe tomar con la mano; hay que esperar al menos 10 minutos, recogerlo con una pala e introducirlo en un cubo con agua para desactivarlo por completo. Ante cualquier incidente, la ciudadanía debe reportarlo de inmediato al 911.

Alertan por sobrecargas

Por su parte, Rodolfo Gálvez Gómez, presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos, advirtió a la población ante los riesgos por sobrecargas eléctricas y adornos defectuosos.

“Se corren muchos riesgos en esta época al instalar los detalles de Navidad: árboles, nacimientos, veladoras, luces. No recomendamos saturar las líneas o cables eléctricos”, explicó.

Ante este escenario, pidió a la población verificar sus instalaciones eléctricas y adquirir luces y series navideñas de buena calidad, ya que los productos baratos o defectuosos suelen ser responsables de cortos circuitos que terminan en incendios.

“Si va usted a adquirir luces, que sean de calidad. Las de mala calidad no responden igual y pueden provocar accidentes”, subrayó.

Finalmente, reiteró que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar tragedias durante estas fechas, e invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta y responsable en el manejo de adornos, conexiones eléctricas y pirotecnia.