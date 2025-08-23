Bomberos: heroísmo y vocación de servir

Con motivo al Día Nacional del Bombero, el Coordinador Operativo del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, Eloy Cruz Llaven, destacó el orgullo y el compromiso que implica portar el escudo, una labor que se ejerce los 365 días del año.

Cruz Llaven mencionó que la corporación es la encargada de atender más de 16 tipos de emergencias, desde incendios y fugas de gas hasta derrames de materiales peligrosos y rescate de personas atrapadas.

Compañeros

Destacó la labor que ejercen los 25 elementos que integran esta corporación, los cuales se encuentran distribuidos en cuatro guardias y dos estaciones.

“Siempre estamos al pendiente de la ciudadanía y del llamado del 9-1-1”, afirmó el coordinador, subrayando la disponibilidad constante para servir.

Frente a los desafíos operativos, el Coordinador hizo un llamado a la unidad y al apoyo de la sociedad y las empresas privadas.

Recordó que la corporación no recibe financiamiento directo del gobierno sino que depende de lo recaudado mediante el cobro del agua y de las donaciones.

Agradecen donación

Asimismo tuvo la oportunidad de agradecer las acciones como la donación de los dos camiones de combate por parte de la Asociación Internacional de Bomberos y Rescate (IFRA), el cual calificó como de gran importancia.

“Es importante que se sumen con nosotros, que nos ayuden con equipos y herramientas”, expresó.

Mencionó que el cuerpo de bomberos también es encargado de ofrecer capacitaciones a las empresas como una forma de reciprocidad y generación de recursos para el mantenimiento de las unidades.

El coordinador extendió una invitación abierta a los jóvenes y mujeres que deseen integrarse como voluntarios, asegurando que se les capacitará para prestar un servicio de calidad.

“Tenemos voluntarias mujeres, lo cual le da mucha fortaleza al compañerismo”, comentó, resaltando el valor del trabajo en equipo.

Para Eloy Cruz Llaven ser bombero es un destino que se cruzó en su camino y que asume con profundo orgullo.

“Mientras Dios nos dé vida, aquí vamos a seguir muy al pendiente y al servicio de la ciudadanía”, concluyó, resaltando que la esencia de una vocación se lleva en la sangre y en el corazón.