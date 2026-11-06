Bomberos piden el apoyo de la población

Bomberos de San Cristóbal de Las Casas solicitaron la colaboración económica de la población y de las autoridades para la adquisición de un motor para una de sus unidades, ya que la que tenían se dañó en el trágico accidente ocurrido el pasado 17 de octubre en la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez.

Marco Antonio Sánchez Guerrero, director general del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas y presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, hizo público el llamado de apoyo para poder continuar con sus servicios a la población.

“Como es del conocimiento de la población, hace apenas 19 días sufrimos un accidente en el que perdimos a un hermano bombero y, al mismo tiempo, quedó fuera de servicio la unidad Comando 64, con la cual brindábamos un servicio oportuno a nuestra comunidad”, informó.

“La empresa Performance Customs se ha solidarizado con nosotros y nos está brindando el apoyo para vendernos un motor nuevo por debajo de su valor comercial, por la cantidad de 130 mil 36 pesos, esto con la finalidad de habilitar la unidad de ataque rápido E-01”, agregó.

Colaboración

Por lo anterior, solicita la ayuda de empresas, negocios y ciudadanía en general para lograr reunir el monto total.

Señala en el comunicado que la empresa Performance Customs podrá facturar directamente a quienes tengan la posibilidad de aportar, con un mínimo de cinco mil pesos por aportación, hasta recaudar la totalidad del costo del motor.

Tras agradecer su colaboración, dio a conocer los números telefónicos para que se comuniquen con ellos: 967 678 1989 y 967 148 6872.