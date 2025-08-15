Bomberos realizarán circuito de actividades

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez realizará este sábado el evento denominado “El bombero de acero”, un circuito de actividades que contará con la presencia de brigadas de rescate y grupos voluntarios que dan atención a las emergencias.

De acuerdo con el coordinador Operativo, Eloy Cruz Llaven, estas actividades se dan previo a la celebración del Día del Bombero y se realiza para concientizar a la población de las labores que emprenden los cuerpos de rescate.

“Se hace para que la población vea el trabajo que realizamos nosotros, que es no es fácil, es un trabajo físico y mental… que la población conozca los servicios que le brindamos”, expresó.

Algunas de las actividades con las que contará este circuito serán: obstáculos en alturas, manejo de extintores para liquidación de incendios, búsqueda y rescate.

Participarán 20 brigadas, entre grupos voluntarios, empresas privadas y dependencias como Protección Civil Municipal, Estatal y de Berriozábal.

Todos los equipos realizarán las pruebas bajo tiempo y se reconocerá a los mejores, también habrán pruebas individuales.

El evento será gratuito y abierto para todo el público, las actividades iniciarán desde las 9:00 horas y culminará a las 16:00 horas en el lienzo charro “Quinta mi Lupita” ubicado en el fraccionamiento Centenario.