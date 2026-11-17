Bomberos de San Cristóbal de Las Casas agradece la colaboración económica de la población para la adquisición de un motor para una de sus unidades, ya que la que tenían se dañó en el trágico accidente ocurrido el pasado 17 de octubre en la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista con la prensa, la representación del cuerpo de bomberos informó que de los 130 mil pesos que necesitan para la adquisición del motor, hasta ayer lunes, la ciudadanía había donado 116 mil pesos.

Actividades clave

Lo recaudado se logró, dijeron, gracias a las actividades que tuvieron este fin de semana; como fue el primer Bomberotón 2026, organizado por: Adriana Porras Rotter, Grupo Creo en mí; Edilzar Molina Navarro, Sofía Villalobos Raymundo Reina entre otros. En el que recaudaron 28 mil 353 pesos.

Y las labores organizadas por la asociación nacional de locutores de México, delegación San Cristóbal en el parque Central de esta ciudad que reunió la cantidad de 26 mil 947 pesos.

Esto se logró gracias al llamado que hizo el comandante Marco Antonio Sánchez Guerrero, director general del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas y presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, llamado de apoyo para poder continuar con sus servicios a la población.

Lo anterior luego del accidente en el que perdieron a uno de sus compañeros bomberos y, al mismo tiempo, quedó fuera de servicio la unidad Comando 64, con la cual brindaban servicio oportuno a la comunidad.

Apoyo

Mencionó que “la empresa Performance Customs se ha solidarizado con nosotros y nos está brindando el apoyo para vendernos un motor nuevo por debajo de su valor comercial, por la cantidad de 130 mil 36 pesos, esto con la finalidad de habilitar la unidad de ataque rápido E-01”, agregó.

Por lo anterior, iniciaron la campaña para solicitar la ayuda de las empresas, negocios y ciudadanía en general para lograr reunir el monto total. Lo cual hasta este lunes había tenido una buena respuesta. Lo que agradecen de corazón.