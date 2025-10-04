Bomberos rescatan a perro tras incendio

Un perro que se encontraba atrapado en un incendio en casa habitación fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas.

La Estación de Bomberos, adherida al Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, respondió de manera inmediata al llamado de un incendio de casa habitación en Cerrada Cascajal, número 2, en el Sur de la ciudad.

Al arribar al lugar implementaron un ataque ofensivo, logrando la extinción del incendio. Posteriormente, se realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros, con el objetivo de evitar una posible reignición.

Durante la intervención, los bomberos lograron el rescate de un canino, el cual fue resguardado y puesto a salvo.

También retiraron cuatro cilindros de gas LP de 30 kg, de los cuales uno presentaba fuga; esta fue controlada de inmediato por el personal en el sitio.

Los “tragahumo” dieron a conocer que afortunadamente no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la vivienda construida con madera y lámina.