Bomberos: un oficio de práctica constante

Pese a que en México los bomberos son la profesión más respetable, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el país es el único de Latinoamérica que aún no cuenta con un marco normativo nacional. Esta desatención hace que el apoyo entre los distintos cuerpos bomberos, tanto nacionales como internacionales, sea fundamental.

Marco Antonio Sánchez, director del Instituto de bomberos del estado de Chiapas, muestra una foto de los bomberos que ayudaron en el reciente desplome una aeronave en Toluca. Los elementos usan equipo donado por bomberos del estado.

Donaciones

A nivel internacional, el cuerpo de bomberos de San Cristóbal de Las Casas ha recibido donaciones tanto de Estados Unidos como de Escocia. Este último país les otorgó dos camiones que han aprendido a usar, ya que el volante lo trae en el lado contrario.

La relación con Escocia ha sido benéfica, pues algunos de los trajes que llegó a enviar Estados Unidos, por la diferencia física de sus bomberos, no les quedaban a los mexicanos. "La cintura de uno de los pantalones me llegaba hasta la cabeza" indica el comandante de la zona altos, César Cameras.

Antonio Sánchez explica que en el país hay mucha división entre algunos cuerpos de bomberos porque, sobre todo, se ha politizado el tema. Menciona el ejemplo de los bomberos de Ciudad de México, quienes impulsaron un día conmemorativo en febrero, cuando, a nivel nacional, el día del bombero se celebra el 22 de agosto, una fecha impulsada por comandantes de todo el país.

Uno de los propósito de Sánchez es proponer una ley nacional en la que se establezca un ente normativo en cada estado, como el que hay en Chiapas. Uno de los ejes es regionalizar el servicio. Para ilustrar esto, pone el caso de Oaxaca, que cuenta con más de 500 municipios. "No a todos les va a interesar un cuerpo de bomberos", indica. Sin embargo, sí se necesita el servicio, habrá una base para que el equipo se desplace.

Relación con municipio

Actualmente, la presidencia municipal de San Cristóbal apoya con los sueldos de los bomberos, sin embargo, esta no es una situación no se ha repetido en todas las administraciones. Y pese al apoyo, ellos tienen que buscar los recursos para elementos como la gasolina y gastos de mantenimiento.

En la ciudad, el cuerpo de bomberos ya cuenta con 50 años. Fundado en 1975 por la política y empresaria Carmen Torruco Castellanos. Durante unos años, a principios de la década de los noventa, los bomberos se municipalizaron, otorgando un subsidio mensual. Sin embargo, en el 2008 empezaron a filtrarse temas políticos, por lo que pidieron volver a ser patronato.