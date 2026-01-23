Bomberos viajan para sofocar incendio

Dos unidades con personal del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas viajó a la ciudad de Tapachula, para sumarse a las labores para la extinción del incendio registrado en el basurero municipal.

“La Estación de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, adherida al Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, al mando del comandante en jefe Marco S. Guerrero y del comandante regional César del Rosario Cameras, por instrucciones del gobernador constitucional del estado de Chiapas Eduardo Ramírez, envió dos unidades contra incendio a la ciudad de Tapachula”, se informó en un comunicado.

Acciones de control

El personal operativo desplazado se integró a las labores de combate al fuego, fortaleciendo las acciones de control, extinción y mitigación de riesgos, en coordinación con las corporaciones y autoridades locales, indicó.

Lo anterior con el fin de evitar la propagación del incendio y proteger a la población y al entorno.

“Las labores se realizaron bajo protocolos de seguridad y trabajo en equipo, contribuyendo de manera solidaria al control de esta emergencia de gran magnitud que afecta a la región”, agregó.

Colaboración

Se dijo que de esta manera la estación de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas refrenda su compromiso de apoyo interinstitucional y su compromiso permanente con la protección de la vida, el medio ambiente y el patrimonio de las y los chiapanecos.

Por otra parte, se dio a conocer que el incendio, originado de manera simultánea en distintos puntos, ha generado afectaciones regionales, situación que se atiende con responsabilidad, coordinación y trabajo permanente.