Bomberos y paramédicos ofrecen capacitación

A través de una jornada de capacitación en primeros auxilios, el Comité Directivo Estatal del PRI abrió sus puertas a la ciudadanía de manera gratuita.

El presidente estatal del partido, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, sostuvo que un instituto político debe atender causas que impacten directamente en la vida de las personas y no limitarse a la competencia electoral.

Durante el curso, dirigido por el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) Chiapas, Zuarth reconoció el trabajo de la diputada Ana Karen Ruiz Coutiño por impulsar actividades que fortalecen la cultura de la prevención y acercan al partido con la ciudadanía. Señaló que la capacitación en primeros auxilios representa una acción concreta para preparar a las personas ante situaciones de emergencia.

Participación

El dirigente priista también destacó la participación del Heroico Cuerpo de Bomberos del estado, cuyos elementos compartieron conocimientos básicos para atender incidentes que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. “Su vocación de servicio merece el reconocimiento de todos”, expresó.

Zuarth Esquinca afirmó que el PRI Chiapas continuará promoviendo actividades abiertas a la población, con el propósito de construir un partido cercano a las causas sociales y no solo a las coyunturas políticas. “Queremos un PRI que sirva, escuche y responda a las necesidades de las y los chiapanecos”, concluyó.