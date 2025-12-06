“Bonampak”, la segunda avioneta de AeroBalam

La aerolínea chiapaneca AeroBalam presentó su segunda avioneta que fue nombrada “Bonampak”; la unidad se suma al plan de expansión para mejorar la conexión y convertir a Chiapas en un referente de innovación en servicios aéreos regionales.

La nueva unidad Cessna Caravan tiene una capacidad para nueve pasajeros, sin embargo, en enero, podría ser adaptada con asientos regulados por el fabricante para transportar a 12 personas.

Nueva ruta

Durante su presentación, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar anunció que en los próximos días la avioneta iniciará una nueva ruta: Tuxtla-Huatulco y Huatulco-Oaxaca, operaciones que refuerzan la demanda existente y exploran nuevos trayectos.

“Para ir a Oaxaca había que ir a la Ciudad de México y de ahí a Oaxaca o volar a Huatulco, pero ya no, lo chiapanecos vamos a tener esta nueva opción”, explicó el mandatario.

La incorporación de “Bonampak” responde al éxito de la primera fase del proyecto, donde los vuelos a Tapachula y Palenque han trasladado a más de 2 mil 500 pasajeros desde que inició sus recorridos en el mes de abril.

Actualmente, la primera aeronave “Pakal” realiza frecuencias diarias a Tapachula y dos vuelos diarios a Palenque, aunque en ocasiones la demanda ha requerido hasta tres viajes en un mismo día.

Precio e inversión

Para esta nueva ruta no se reveló el precio estimado, sin embargo, el gobierno estatal ha mantenido una política de tarifas accesibles. El costo por boleto hacia Tapachula o Palenque es de 950 pesos con impuestos incluidos.

La inversión por cada aeronave Cessna ronda los 2 millones de dólares, la meta es que la flota de AeroBalam crezca hasta contar con cinco unidades durante el presente sexenio, el crecimiento será paulatino y anual.

Próximos destinos

Ramírez Aguilar anunció que se trabaja en la factibilidad de volar hacia la Selva Lacandona para conectar con sitios arqueológicos, la costa chiapaneca, la meseta de la Sierra y la región fronteriza.

También se evalúa tener conexión con estados vecinos como Oaxaca, Veracruz, Tabasco y algunos de la península de Yucatán, dada la solicitud expresa de autoridades y la promoción que el proyecto genera para la marca Chiapas.