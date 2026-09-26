Borraron señalética de alerta con propaganda

En el marco del reciente evento donde un joven perdió la vida al ser arrastrado por una corriente de agua en la capital de Chiapas, vecinos denunciaron que en las paredes de la colonia Albania Alta, entre las calles Pichucalco y las Palmas, habían alertamientos que prohibían cruzar la corriente; no obstante las pintas preventivas de Protección Civil fueron borradas y en su lugar colocaron propaganda política.

Según los vecinos, la barda pintada generaba alertamiento y ayudaba a reducir los riesgos, aunque reconocieron que no necesariamente podría por sí misma evitar una tragedia.

En cualquier caso, los vecinos lamentaron que los actos políticos y sus operadores pierdan sensibilidad y borren este tipo de marcas preventivas, donde hoy una familia llora por la muerte del joven motociclista.

Esa zona de corrientes no es nueva, dijeron que desde hace más de 15 años representa una zona de riesgo.

Asimismo mencionaron que han determinado en acuerdo vecinal que, en temporada de lluvias colocarán lazos para cerrar el paso y evitar que más personas sean arrastradas por la corriente en las calles citadas, que desembocan a un arroyo de temporada.