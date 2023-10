El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) detalló que en caso de que la población que cuenta con un crédito y presenta atrasos en los pagos, ahora tiene de opción una estrategia llamada “Borrón y Cuenta Nueva”, la cual consiste en que el usuario se ponga al corriente sin que tenga aumentos en las mensualidades.

Este programa aplica para quienes tienen entre una y nueve mensualidades que no han pagado, se les agotó el seguro de desempleo, el crédito no tiene un proceso jurídico o no tienen una solución de pago.

“Anteriormente, este programa solo aplicaba a los créditos Infonavit denominados en Veces Salario Mínimo (VSM), pero desde septiembre de 2023 ya pueden solicitar esta solución de pago las personas que tengan un crédito en pesos”, detalló Infonavit.

Se recordó a los usuarios que si los pagos posteriores van en tiempo y forma, además se cumple con las condiciones, también viene de por medio un beneficio económico.

Las ventajas de “Borrón y Cuenta Nueva” es que se da el “equivalente a una mensualidad (sin incluir seguros ni comisiones), [esto] si solo tenías una o dos mensualidades atrasadas”, y también “el equivalente a los intereses generados a partir de la tercera mensualidad, si dejaste de pagar entre tres y nueve mensualidades, así como la condonación de los adeudos por seguros y comisiones”.

Las personas interesadas tienen que irse a la página Mi Cuenta Infonavit en el apartado “Mi crédito”, y después en la pestaña “Solicitud de reestructura”, o por medio de un agente de cobranza extrajudicial, por lo que pueden acudir de manera personal a las instalaciones del instituto.