Brecha salarial de género, la más baja

La brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres en Chiapas es la más reducida del país, con una diferencia de apenas 500 pesos mensuales a favor de los varones, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) analizado por el Departamento de BBVA Research.

Sin embargo, esta aparente equidad se ve opocada por los salarios en la entidad; se encuentran entre los más bajos de la nación, esta reducida diferencia no obedece a una mejora en la remuneración femenina, sino a los precarios ingresos que perciben ambos géneros.

Bajos sueldos

Mientras a nivel nacional el ingreso laboral promedio de los hombres se ubicó en 8.7 mil pesos mensuales frente a 7.0 mil de las mujeres, en Chiapas los varones ganan en promedio 5.0 mil pesos y las mujeres 4.5 mil, una diferencia cercana a los 500 pesos.

Esta cifra contrasta fuertemente con entidades como Nuevo León, donde la brecha asciende a 3.0 mil pesos mensuales, o Colima y Yucatán con diferencias superiores a los 2.5 mil pesos.

El análisis, elaborado por los investigadores Guillermo Jr. Cárdenas Salgado, Marco Lara y Juan José Li Ng, destaca que las disparidades regionales son profundas como en Baja California, las mujeres perciben hasta 10.2 mil pesos mensuales, más del doble de lo que reciben sus pares en Oaxaca, donde el ingreso femenino apenas alcanza los 4.0 mil pesos, el más bajo del país, seguido por Guerrero y Chiapas con alrededor de 4.5 mil.

Se reduce pobreza laboral

En el ámbito de la pobreza laboral, Chiapas logró reducir su indicador en -1.0 punto porcentual durante el segundo trimestre de 2026, al pasar de 60.8 a 59.8 por ciento, pero aún así se mantiene como la entidad con la mayor incidencia a nivel nacional, seguida de Oaxaca y Guerrero.