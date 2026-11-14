Brecha sísmica abre posibilidad de un fuerte temblor

En las costas entre Chiapas y Oaxaca, donde se ubica la zona de subducción de las placas tectónicas de Cocos y Norteamericana, se tiene identificada una brecha sísmica que refiere a una zona en la que no ha temblado en los últimos 100 años, por lo que la posibilidad de un sismo de alrededor de ocho grados se mantiene latente.

Avith Mendoza Ponce, docente-investigadora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), remarcó que no debe ser señal de alarma, toda vez que puede tardar otros 100 o 500 años en activarse.

Vigilancia

Desde el Centro de Monitoreo Sismológico y Vulcanológico de la universidad, detalló que en Chiapas los sismos más fuertes, de magnitud mayor a siete u ocho, se generan en la zona de subducción o fosa Mesoamericana, que ocupa la franja costera.

Con base a datos correspondientes a los últimos 100 años que se tienen en todo el mundo, ha sido posible que investigadores elaboren tecnología estadística para identificar zonas donde ha temblado, el número de sismos que se podría esperar en un perímetro, la cantidad de energía liberada y el área de quiebre por las réplicas.

Con esos datos se puede calcular tiempos de recurrencia, es decir, cada cuanto se repetiría un sismo. Por ejemplo, un artículo publicado refiere que para la zona de subducción para las costas chiapanecas un sismo mayor o igual a 7.5 de magnitud se repetiría cada 36 años.

Enfatizó que en ciencias de la tierra siempre habrá un margen de error, lo que quiere decir que no necesariamente se va cumplir los datos estadísticos.

Brecha sísmica

Explicó que frente a la zona de subducción en las costas del Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas, se han registrado sismos en casi todo el litoral, a excepción de dos puntos, en Guerrero y entre Chiapas y Oaxaca en los últimos 100 años.

Con los registros analizados en cuanto a los sismos y sus replicas (zona de ruptura), se han establecido una serie de elipses en todo el litoral, es así que llegaron a esa estimación de la posibilidad de un sismo de hasta ocho, solo que no se puede predecir, porque no se puede acceder a datos más históricos.

Lejos de tomarlo con nerviosismo y estrés, dijo que lo importante es que la población debe estar preparada, consciente de la sismicidad y tener un plan.